DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.659 -0,6%Euro1,1821 +0,6%Öl66,20 +2,8%Gold4.982 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 adidas A1EWWW Bayer BAY001 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Intel 855681 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel verdient 250-mal mehr als Warren Buffett Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel verdient 250-mal mehr als Warren Buffett
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Index-Bewegung

Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

23.01.26 22:32 Uhr
Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus | finanzen.net

Am Freitag agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alaska Air Group Inc.
41,05 EUR -0,79 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Becton, Dickinson & Co. (BD)
174,70 EUR -1,05 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Capital One Financial Corp.
185,00 EUR -15,00 EUR -7,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Fortinet Inc
70,89 EUR 5,42 EUR 8,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
114,30 EUR 2,32 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
38,12 EUR -7,97 EUR -17,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Live Nation Entertainment IncShs
117,15 EUR -1,85 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
41,10 EUR -3,19 EUR -7,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,56 EUR 1,80 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
473,83 USD -29,61 USD -5,88%
Charts|News|Analysen
ServiceNow Inc
112,32 EUR 2,98 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
West Pharmaceutical Services Inc.
209,70 EUR -7,20 EUR -3,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,05 EUR -0,04 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.915,6 PKT 2,3 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen

Letztendlich schloss der S&P 500 am Freitag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 6.915,62 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 54,920 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,091 Prozent leichter bei 6.907,07 Punkten, nach 6.913,35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.895,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.932,96 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,734 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.909,79 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Wert von 6.738,44 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 6.118,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,833 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.986,33 Punkten. Bei 6.789,05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Live Nation Entertainment (+ 6,39 Prozent auf 146,97 USD), Fortinet (+ 5,18 Prozent auf 81,64 USD), Alaska Air Group (+ 4,11 Prozent auf 50,87 USD), Gilead Sciences (+ 3,65 Prozent auf 135,93 USD) und ServiceNow (+ 3,54 Prozent auf 133,11 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Intel (-17,03 Prozent auf 45,07 USD), Capital One Financial (-7,56 Prozent auf 217,30 USD), Moderna (-6,09 Prozent auf 48,71 USD), SanDisk (-5,88 Prozent auf 473,83 USD) und West Pharmaceutical Services (-4,49 Prozent auf 236,66 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 56.485.843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,795 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alaska Air Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alaska Air Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alaska Air Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen