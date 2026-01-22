Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Index-Bewegung

Am Freitag agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Letztendlich schloss der S&P 500 am Freitag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 6.915,62 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 54,920 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,091 Prozent leichter bei 6.907,07 Punkten, nach 6.913,35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.895,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.932,96 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,734 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.909,79 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2025, den Wert von 6.738,44 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 6.118,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,833 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.986,33 Punkten. Bei 6.789,05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Live Nation Entertainment (+ 6,39 Prozent auf 146,97 USD), Fortinet (+ 5,18 Prozent auf 81,64 USD), Alaska Air Group (+ 4,11 Prozent auf 50,87 USD), Gilead Sciences (+ 3,65 Prozent auf 135,93 USD) und ServiceNow (+ 3,54 Prozent auf 133,11 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Intel (-17,03 Prozent auf 45,07 USD), Capital One Financial (-7,56 Prozent auf 217,30 USD), Moderna (-6,09 Prozent auf 48,71 USD), SanDisk (-5,88 Prozent auf 473,83 USD) und West Pharmaceutical Services (-4,49 Prozent auf 236,66 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 56.485.843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,795 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

