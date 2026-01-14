DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg
MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum! MACOM Technology Solutions – Datacenter-Boom und steigende Rüstungs-Ausgaben bescheren Chiphersteller dynamisches Umsatzwachstum!
NVIDIA Aktie

160,38 EUR +3,34 EUR +2,13 %
STU
186,59 USD +0,80 USD +0,43 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,88 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

RBC Capital Markets

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Aktien von Nvidia beim Kursziel von 240 US-Dollar mit "Outperform" aufgenommen. Die Sorgen vor nachlassenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) seien überzogen, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. KI breite sich derweil immer weiter aus. Dabei attestierte er dem US-Konzern KI-Dominanz bei attraktiver Bewertung./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 183,14		 Abst. Kursziel*:
31,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 186,59		 Abst. Kursziel aktuell:
28,62%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

08:01 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

