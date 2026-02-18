DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5615 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1797 +0,1%Öl 70,55 +0,3%Gold 5.019 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer erwartet -- Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr -- Airbus will mehr ausschütten -- Carvana im Fokus
Top News
Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr
Verve-Aktie im Plus: Gewinnzone knapp erreicht Verve-Aktie im Plus: Gewinnzone knapp erreicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
160,28 EUR +0,62 EUR +0,39 %
STU
187,93 USD -0,04 USD -0,02 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,81 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

RBC Capital Markets

NVIDIA Outperform

08:01 Uhr
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
160,28 EUR 0,62 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri rechnete in einem Ausblick am Mittwoch mit einem soliden Jahresviertel des Chip-Herstellers. Aus Investorensicht stünden der Auftragsbestand, die Profitabilität sowie die Fortschritte der KI-Computing-Plattform Rubin im Fokus./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 187,98		 Abst. Kursziel*:
27,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 187,93		 Abst. Kursziel aktuell:
27,71%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

08:01 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
18.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net Rotstift angesetzt NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert
finanzen.net Angriff der KI-Agenten: Chinas neue Modelle fordern Google und NVIDIA heraus
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Trotz Milliarden-Investitionen: Warum die NVIDIA-Aktie vom KI-Ausgabenrausch nicht automatisch profitiert
finanzen.net Gewinne in New York: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Gewinne in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: S&P 500 schließt im Plus
finanzen.net Mittwochshandel in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Aktien von Meta und NVIDIA stärker: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation
MotleyFool Meet the Brilliant Vanguard ETF With 45.3% of Its Portfolio Invested in Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 18: Nvidia Rallies As Meta Deal Boosts AI Confidence
Business Times US stocks: Wall Street ends higher, lifted by Nvidia and other AI stocks
Zacks Best AI Stocks to Buy Now and Hold Forever: Nvidia-Beating Vertiv
Zacks 13F: What Druckenmiller, Dalio, Tepper, & NVIDIA are Buying
Benzinga Recent Filing Shows That Rep. Daniel Meuser Sold Over $2K Worth of NVIDIA Stock
Zacks Wall Street Analysts Believe Nvidia (NVDA) Could Rally 38.16%: Here's is How to Trade
Benzinga NVIDIA Stock Rises After Multiyear Strategic Partnership With Meta
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen