Enel Aktie
Marktkap. 92,22 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Underperform" belassen. Das bis 2028 avisierte Ergebnis je Aktie liege über dem Konsens, schrieb Fernando Garcia am Montag anlässlich der Ziele vom Kapitalmarkttag. Es komme aber entscheidend darauf an, welche Strompreisprognose die Italiener dem zugrunde legten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Underperform
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
9,62 €
|Abst. Kursziel*:
-16,87%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
9,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,78%
|
Analyst Name:
Fernando Garcia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Enel Buy
|UBS AG
|20.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Enel Buy
|UBS AG
|20.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Enel Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG