Scout24 Aktie
Marktkap. 4,93 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe das "übliche beruhigende Update" abgegeben, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach Zahlen. Der Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
69,85 €
|Abst. Kursziel*:
86,11%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
66,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
94,76%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|12:51
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG