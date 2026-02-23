RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe das "übliche beruhigende Update" abgegeben, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach Zahlen. Der Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / EST

