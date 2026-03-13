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UBS AG

Daimler Truck Neutral

12:21 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die unteren Grenzen der Umsatz- und Margenzielspannen des Lkw-Herstellers für 2026 erschienen zwar übermäßig vorsichtig, schrieb Hemal Bhundia am Sonntagabend. Allerdings sieht Bhundia auch nur begrenzte Korrekturrisiken für seine Prognosen. Die Bewertungsbasis für das Kursziel wurde nach vorne gerollt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,55 €		 Abst. Kursziel*:
8,30%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,13%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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