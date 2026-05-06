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RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

13:11 Uhr
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Highlight des Quartalsberichts sei der im Vergleich zum Umsatz gut doppelt so hohe Auftragseingang auf dem nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt gewesen, der damit weitere Erholungssignale geliefert habe, schrieb Nick Housden in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Vor diesem Hintergrund sowie dank des Selbsthilfepotenzials und großzügiger Ausschüttungen an die Aktionäre erscheine die Aktie weiter günstig./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
42,09 €		 Abst. Kursziel*:
18,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,20%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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