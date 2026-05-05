Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 31,61 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngerhersteller sei umsatzseitig mit einer starken Dynamik ins neue Jahr gestartet, während die Ergebnisse den Erwartungen weitgehend entsprochen hätten, schrieb Benjamin Theurer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 70,94
|Abst. Kursziel*:
19,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 69,20
|Abst. Kursziel aktuell:
22,83%
|
Analyst Name:
Benjamin Theurer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 75,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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