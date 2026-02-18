DAX 25.041 -0,9%ESt50 6.057 -0,8%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,6415 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,33 +1,4%Gold 4.990 +0,3%
Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

57,72 EUR -1,84 EUR -3,09 %
STU
70,29 USD +0,41 USD +0,59 %
BTT
Marktkap. 28,56 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
Barclays Capital

Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight

08:41 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Düngemittelkonzern habe das vergangene Jahr solide abgeschlossen, schrieb Benjamin Theurer am Mittwochabend. Die Umsätze seien zwar geringfügig hinter den Erwartungen gewesen, doch gewinnseitig habe das Unternehmen besser abgeschnitten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 70,28		 Abst. Kursziel*:
-0,40%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 70,29		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,41%
Analyst Name:
Benjamin Theurer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 67,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

08:41 Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight Barclays Capital
08:01 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral UBS AG
20.01.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zacks Nutrien (NTR) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks Nutrien (NTR) Q4 Earnings Lag Estimates
Benzinga Demystifying Nutrien: Insights From 7 Analyst Reviews
MotleyFool Fund Adds $9 Million of Mosaic Stock as Potash Production Trends Toward Record Levels
Zacks Stay Ahead of the Game With Nutrien (NTR) Q4 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
Zacks Nutrien (NTR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Benzinga A Glimpse Into The Expert Outlook On Nutrien Through 10 Analysts
Zacks Implied Volatility Surging for Intrepid Potash Stock Options
