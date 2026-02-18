Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 28,56 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Düngemittelkonzern habe das vergangene Jahr solide abgeschlossen, schrieb Benjamin Theurer am Mittwochabend. Die Umsätze seien zwar geringfügig hinter den Erwartungen gewesen, doch gewinnseitig habe das Unternehmen besser abgeschnitten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 70,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 70,28
|Abst. Kursziel*:
-0,40%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 70,29
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,41%
|
Analyst Name:
Benjamin Theurer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 67,20
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|08:41
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:41
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|08:41
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.