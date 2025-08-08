DAX24.080 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.363 -1,1%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar

11.08.25 08:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nutrien (Ex Potash Agrium)
48,11 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 68 US-Dollar angehoben. Die Aktien des Düngerkonzerns böten mittlerweile eine gute Gelegenheit, schrieb Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Der weltweite Kalidüngerverbrauch steige wohl auch 2025. Zudem erschienen Dünger-Aktien insgesamt mittlerweile attraktiver als die von Petrochemie-Konzernen, die mit Überangebot, reichlich Lagerbeständen und einer trägen Nachfrage konfrontiert seien./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

DatumRatingAnalyst
09:26Nutrien (Ex Potash Agrium) OutperformRBC Capital Markets
08:16Nutrien (Ex Potash Agrium) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) NeutralUBS AG
14.07.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:26Nutrien (Ex Potash Agrium) OutperformRBC Capital Markets
08:16Nutrien (Ex Potash Agrium) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) OutperformRBC Capital Markets
09.05.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) BuyJefferies & Company Inc.
15.04.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) NeutralUBS AG
07.04.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) NeutralUBS AG
03.03.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2025Nutrien (Ex Potash Agrium) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2024Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.08.2024Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2024Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2023Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderperformCredit Suisse Group
16.02.2023Nutrien (Ex Potash Agrium) UnderperformCredit Suisse Group

