ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 68 US-Dollar angehoben. Die Aktien des Düngerkonzerns böten mittlerweile eine gute Gelegenheit, schrieb Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Der weltweite Kalidüngerverbrauch steige wohl auch 2025. Zudem erschienen Dünger-Aktien insgesamt mittlerweile attraktiver als die von Petrochemie-Konzernen, die mit Überangebot, reichlich Lagerbeständen und einer trägen Nachfrage konfrontiert seien./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / BST
