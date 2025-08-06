Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 24,76 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 64 auf 63 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal seine und die durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) übertroffen, schrieb Lucas Beaumont in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor allem Kali und Stickstoff hätten zu den starken Zahlen beigetragen./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 63,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 57,95
|Abst. Kursziel*:
8,71%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 58,00
|Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
|
Analyst Name:
Lucas Beaumont
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 61,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|12:21
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|12:21
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|03.03.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|13.01.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.