DAX 24.317 +1,6%ESt50 5.345 +1,6%Top 10 Crypto 15,83 +2,8%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.154 +1,6%Euro 1,1658 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.382 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Ukraine-Hoffnung treibt DAX weit nach oben - 24.000-Punkte-Marke deutlich übersprungen Ukraine-Hoffnung treibt DAX weit nach oben - 24.000-Punkte-Marke deutlich übersprungen
Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
50,56 EUR -0,62 EUR -1,21 %
FSE
58,00 USD -1,12 USD -1,89 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 24,76 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DWB8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CA67077M1086

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NTR

UBS AG

Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral

12:21 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
50,56 EUR -0,62 EUR -1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 64 auf 63 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal seine und die durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) übertroffen, schrieb Lucas Beaumont in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor allem Kali und Stickstoff hätten zu den starken Zahlen beigetragen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 63,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 57,95		 Abst. Kursziel*:
8,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 58,00		 Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
Analyst Name:
Lucas Beaumont 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 61,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

12:21 Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral UBS AG
14.07.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
09.05.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.04.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MotleyFool Intrepid Potash (IPI) Q2 Revenue Up 15%
Zacks Compared to Estimates, Nutrien (NTR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks Intrepid Potash (IPI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Zacks Nutrien (NTR) Q2 Earnings Surpass Estimates
Zacks Stay Ahead of the Game With Nutrien (NTR) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
Zacks Nutrien (NTR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Mining.com BHP delays Jansen potash mine, blows budget by 30%
Financial Times BHP’s bet on potash runs into $1.7bn cost overrun
RSS Feed
Nutrien (Ex Potash Agrium) zu myNews hinzufügen