BNP Paribas Aktie
Marktkap. 85 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Derzeit sei viel los, was angekündigte Veräußerungen durch die französische Bank betrifft, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass dem gestärkten Kapital nur geringfügige Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie gegenüber stehen. Der Weg dahin sei jedoch lang und steinig./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 12:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
79,80 €
|Abst. Kursziel*:
-1,00%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
78,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,87%
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
