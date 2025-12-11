DAX 24.175 -0,5%ESt50 5.719 -0,6%MSCI World 4.397 -1,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.110 -2,1%Bitcoin 76.714 -2,6%Euro 1,1732 -0,1%Öl 61,04 -0,8%Gold 4.277 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX rutscht ins Minus -- Dow mit neuem Rekord -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT im Fokus
Top News
Kommt die Anthropic-Aktie? ChatGPT-Konkurrent liebäugelt mit Börsengang - Mega-IPO möglich Kommt die Anthropic-Aktie? ChatGPT-Konkurrent liebäugelt mit Börsengang - Mega-IPO möglich
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BNP Paribas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
78,32 EUR -0,69 EUR -0,87 %
STU
73,25 CHF +0,13 CHF +0,18 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 85 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 887771

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNPQF

Barclays Capital

BNP Paribas Equal Weight

17:06 Uhr
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
78,32 EUR -0,69 EUR -0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Derzeit sei viel los, was angekündigte Veräußerungen durch die französische Bank betrifft, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass dem gestärkten Kapital nur geringfügige Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie gegenüber stehen. Der Weg dahin sei jedoch lang und steinig./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 12:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 12:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
79,80 €		 Abst. Kursziel*:
-1,00%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
78,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,87%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

17:06 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Dow Jones Banktochter in Marokko BNP Paribas-Aktie in Grün: Anteil an BMCI soll verkauft werden BNP Paribas-Aktie in Grün: Anteil an BMCI soll verkauft werden
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 im Plus
Financial Times BNP Paribas seeks to reassure investors after share price jitters
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen