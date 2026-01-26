DAX25.278 +0,4%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,7%Nas22.795 -1,5%Bitcoin56.520 -1,7%Euro1,1790 -0,2%Öl72,13 +1,6%Gold5.187 +0,4%
BNP-Aktie etwas leichter: Gemeinsame Kreditplattform mit Apollo in Aussicht

26.02.26 16:23 Uhr
BNP-Aktie im Fokus: Deal mit Apollo für Private-Equity-Finanzierungen rückt näher | finanzen.net

Laut Bloomberg steht BNP Paribas vor einer Kooperation mit Apollo zur Kreditvergabe in Europa.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apollo Global Management Inc
94,66 EUR -4,76 EUR -4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
96,24 EUR -0,14 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Apollo Global Management und BNP Paribas arbeiten nach Informationen von Bloomberg an einer Partnerschaft, um Kredite für Unternehmens- und Private-Equity-Kunden in Europa zu arrangieren. Die ungenannten Quellen, auf die sich die Nachrichtenagentur in ihrem Bericht stützt, machten keine Angaben zum Volumen einer möglichen Zusammenarbeit. Die Parteien stünden kurz vor einer Einigung, hieß es weiter. Apollo und BNP Paribas lehnten es laut Bloomberg ab, zu dem Bericht eine Stellungnahme abzugeben.

Im Pariser Handel gibt die BNP-Aktie zeitweise 0,48 Prozent nach auf 95,91 Euro.

DOW JONES

In eigener Sache

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Martin Good / Shutterstock.com

