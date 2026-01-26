Kreditallianz

BNP-Aktie etwas leichter: Gemeinsame Kreditplattform mit Apollo in Aussicht

26.02.26 16:23 Uhr

Laut Bloomberg steht BNP Paribas vor einer Kooperation mit Apollo zur Kreditvergabe in Europa.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Apollo Global Management und BNP Paribas arbeiten nach Informationen von Bloomberg an einer Partnerschaft, um Kredite für Unternehmens- und Private-Equity-Kunden in Europa zu arrangieren. Die ungenannten Quellen, auf die sich die Nachrichtenagentur in ihrem Bericht stützt, machten keine Angaben zum Volumen einer möglichen Zusammenarbeit. Die Parteien stünden kurz vor einer Einigung, hieß es weiter. Apollo und BNP Paribas lehnten es laut Bloomberg ab, zu dem Bericht eine Stellungnahme abzugeben. Wer­bung Wer­bung Im Pariser Handel gibt die BNP-Aktie zeitweise 0,48 Prozent nach auf 95,91 Euro. DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Apollo Global Management und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apollo Global Management Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apollo Global Management Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Martin Good / Shutterstock.com