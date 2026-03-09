DAX 23.915 +2,2%ESt50 5.826 +2,5%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2130 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.844 +3,2%Euro 1,1650 +0,2%Öl 90,82 +1,2%Gold 5.184 +0,8%
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
BNP Paribas Aktie

88,22 EUR +1,18 EUR +1,36 %
88,38 EUR +3,59 EUR +4,23 %
Marktkap. 93,94 Mrd. EUR

KGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

BNP Paribas Equal Weight

BNP Paribas S.A.
88,22 EUR 1,18 EUR 1,36%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei BNP Paribas seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
88,77 €		 Abst. Kursziel*:
7,02%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
88,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

09:06 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Freitagmittag zurück
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks BNP Paribas (BNPQY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Should Value Investors Buy BNP Paribas (BNPQY) Stock?
Zacks What Makes BNP Paribas SA (BNPQY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Are Investors Undervaluing BNP Paribas (BNPQY) Right Now?
Business Times BNP Paribas rolls out donor-advised platform in Singapore for ultra-wealthy
Business Times BNP Paribas rolls out donor-advised platform in Singapore for ultra-wealthy, as philanthropy hub ambitions grow
Business Times BNP Paribas vows more cost cuts after profit tops forecast
RTE.ie BNP Paribas vows more cost cuts as profit tops forecast
