BNP Paribas Aktie
Marktkap. 93,94 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei BNP Paribas seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
88,77 €
|Abst. Kursziel*:
7,02%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
88,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
