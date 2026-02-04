BNP Paribas Aktie
Marktkap. 101,54 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BNP Paribas nach Zahlen zum vierten Quartal von 70 auf 95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dank eines starken Privat- und Firmenkundengeschäfts habe die französische Großbank positiv überrascht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Nachbetrachtung am Donnerstag. Der Experte bleibt aber trotz der günstigen Bewertung bei seiner Halten-Empfehlung, da er das Risikoprofil als negativ einstuft./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Halten
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
92,46 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
91,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|19:46
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|13:36
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13:26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.21
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.20
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.20
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital