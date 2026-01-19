Medienbericht

Die Deutsche Börse kommt der geplanten Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds laut Insidern näher.

Die Vereinbarung mit Allfunds sei in Arbeit und der Deal könne noch in der laufenden Woche bekannt gegeben werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Deutsche Börse hatte Ende November bestätigt, dass sie exklusive Gespräche mit Allfunds führt. Sie bietet in bar und in eigenen Aktien insgesamt 5,3 Milliarden Euro für das Unternehmen.

Den Quellen zufolge könnte sich der Deal allerdings noch verzögern oder sogar platzen. Außerdem könnte die EU-Kommission als Kartellbehörde das Vorhaben ausgiebig prüfen. Der Finanzinvestor Hellman & Friedman und die französische Großbank BNP Paribas halten zusammen knapp die Hälfte der Allfunds-Aktien.

Sprecher von Allfunds und Hellman & Friedman wollten sich auf Nachfrage von Bloomberg nicht zu den neuen Informationen äußern. Eine Sprecherin der Deutsche Börse verwies lediglich auf das Statement des DAX-Konzerns vom November.

Allfunds bieten Managern und Verkäufern von Investmentfonds und Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Tools für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent höher bei 210,60 Euro. Für die Papiere von Allfunds geht es im EURONEXT-Handel derweil um 0,63 Prozent aufwärts auf 8,015 Euro.

