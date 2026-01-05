Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 40,23 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Bewertungen europäischer Börsenbetreiber seien attraktiv und die Gewinnaussichten stark, aber Kurstreiber könnten vorerst fehlen, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er rechnet bei der Deutschen Börse nicht mit höheren Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie
angesichts einer sich abschwächenden Zinsvolatilität. Zudem seien die Vergleichswerte für die Deutsche Börse im Jahr 2026 die höchsten unter den Börsenbetreibern./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
221,10 €
|Abst. Kursziel*:
13,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
221,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
