UBS AG

Deutsche Börse Neutral

13:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Bewertungen europäischer Börsenbetreiber seien attraktiv und die Gewinnaussichten stark, aber Kurstreiber könnten vorerst fehlen, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er rechnet bei der Deutschen Börse nicht mit höheren Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie

angesichts einer sich abschwächenden Zinsvolatilität. Zudem seien die Vergleichswerte für die Deutsche Börse im Jahr 2026 die höchsten unter den Börsenbetreibern./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com