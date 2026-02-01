DAX25.157 +1,2%Est506.088 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +0,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.384 ±-0,0%Euro1,1886 +0,1%Öl69,57 -0,1%Gold5.074 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
In eigener Sache

Bitcoin-Korrektur trifft auch Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net - Einstiegschance für Krypto-Anleger?

12.02.26 09:15 Uhr
Top 10 Crypto ETP Performance-Update | Krypto-Investment von CoinShares und finanzen.net | Einfach und smart in Kryptowährungen investieren | finanzen.net

Der breite Rücksetzer am Kryptomarkt geht nicht spurlos am Top 10 Crypto vorbei. Bietet die Korrektur eine Einstiegschance?

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
67.020,9111 USD 54,0971 USD 0,08%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3801 USD 0,0127 USD 0,93%
Charts|News
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0,2787 USD 0,0006 USD 0,21%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,2622 USD 0,0068 USD 2,67%
Charts|News
XRP/USD (HarryPotterObamaPacMan8Inu-US-Dollar)
0,0023 USD -0,0000 USD -0,00%
Charts|News
USD/ADA (US-Dollar-Cardano)
3,8140 ADA -0,1017 ADA -2,60%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,06%
Charts|News
USD/TRX (US-Dollar-Tron)
3,5887 TRX -0,0076 TRX -0,21%
Charts|News
USD/XRP (US-Dollar-Ripple)
0,7246 XRP -0,0067 XRP -0,92%
Charts|News
Indizes
finanzen.net Top 10 Crypto Index
954,2 PKT 13,1 PKT 1,40%
News|Analysen

Nach den Rekordmarken des Jahres 2025 - von Winter-Hype und Frühjahreskonsolidierung über Sommer-Rally bis hin zum Allzeithoch im Herbst - befindet sich die wichtigste Kryptowährung Bitcoin seit Mitte Januar in einer Korrekturphase. Seitdem mussten Krypto-Anleger Nerven bewahren: Nach einem volatilen Rücksetzer auf zeitweise 60.000 US-Dollar stabilisierte sich der Kurs nach dem 6. Februar wieder nahe der Marke von 70.000 US-Dollar - die Stimmung am Kryptomarkt bleibt verhalten.

Spekulative Anleger könnten die aktuelle Kursschwäche für einen strategischen Markteinstieg prüfen. Historische Rücksetzer in früheren Zyklen waren oft Wegbereiter für kräftige Aufwärtsbewegungen: Korrekturen von teils deutlich über 50 % sind keine Seltenheit, wie die Entwicklungen nach den Höchstständen von 2017 und 2021 zeigen - könnte vor diesem Hintergrund auch die aktuelle Kursentwicklung eine geeignete Einstiegs­chance in Krypto-Werte bieten?

In diesem Marktumfeld notierte der Top 10 Crypto ETP von CoinShares und finanzen.net (WKN: A4A50V) am 11. Februar 2026 nahe Anfangskurs bei 8,72 Euro (Erstnotiz am 24.09.2024). Kein Wunder, der ETP bildet die Entwicklung von Bitcoin, Ethereum, Ripple und weiterer bedeutender Kryptowerte ab. Dennoch: Für überzeugte "HODLer" reduziert die Streuung des ETP auf 10 Coins das Einzelwertrisiko und schafft eine solide Ausgangslage, um am nächsten Krypto-Frühling zu partizipieren.

 

» Informiere Dich hier zum Top 10 Crypto

 

Mit 'Top 10 Crypto' keine Krypto-Trends mehr verpassen

Wie können spekulative Anleger von dieser Entwicklung profitieren? Der Top 10 Crypto ETP bietet eine spannende Lösung. Der Top 10 Crypto ETP bildet den finanzen.net Top 10 Crypto Index eins-zu-eins ab. Der Index wird quartals­weise überprüft und neu gewichtet. Dadurch stellen CoinShares und finanzen.net sicher, dass Investoren stets in die zehn bedeutend­sten Krypto­­währungen investiert und damit immer ganz nah am Krypto­markt sind. Wichtig für Investoren: Der ETP ist 100 % physisch durch reale Krypto­währungen unterlegt.

Übrigens: ETPs ("Exchange Traded Products") sind passive Investment­produkte, die wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Ähnlich also wie ETFs, die eine Unter­kategorie der ETPs darstellen und beispiels­weise die Entwicklung von Aktien­indizes wie dem DAX® abbilden.

 

Über CoinShares
CoinShares verwaltet mehr als 7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.12.2024) und ist an der Nasdaq Stockholm börsennotiert. Gegründet im Jahr 2013, gehört es zu den ältesten Unternehmen der Krypto-Branche. Allein die Bitcoin-Vermögenswerte, die von CoinShares verwaltet werden, belaufen sich auf über 4 Milliarden US-Dollar (Stand: 14.01.2025).

 

Staking-Rewards liefern zusätzliche Rendite-Punkte

Mit einem Investment in den Top 10 Crypto ETP können Anleger zusätzlich von sogenannten Staking-Rewards profitieren. Diese funktionieren ähnlich wie Dividenden bei Aktien oder Zinsen bei der Bank. Durch das Staking der hinter­legten Kryptowährungen können Top 10-Anleger somit zusätzliche Rendite­punkte verein­nahmen.

 

So einfach kannst Du diversifiziert in Krypto investieren

Den Top 10 Crypto ETP kannst Du unkompliziert über Deine Bank oder Deinen Broker kaufen und verkaufen - zu den regulären Handels­zeiten bei XETRA oder Gettex.

  • WKN: A4A50V
  • ISIN: GB00BMY36D37

 

Schon gewusst? Mit einem Sparplan über finanzen.net ZERO können Anleger auch regelmäßig in den Top 10 Crypto ETP investieren - ideal für langfristige Krypto-Investoren. Eröffne Dein kostenloses ZERO-Depot hier mit wenigen Klicks!

So funktioniert der Top 10 Crypto

Wie genau der 'Top 10 Crypto' funktioniert und weshalb dieser ETP für speku­lative Krypto-Anleger eine spannende Alter­native ist, um diversi­fiziert in die größten Krypto­­­währungen zu investieren, erläutert Dir unser Kollege Felix in diesem 5 Minuten-Video auf YouTube.

Video: Top 10 Crypto: Ganz einfach in Krypto investieren mit dem CoinShares finanzen.net Top 10 Crypto ETP

 

» Informiere Dich hier über den Top 10 Crypto

 

 

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketing­mitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Risikohinweis: Diese Marketing­mitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Investitionen in Krypto­währungen und Crypto Exchange Traded Products (ETPs) sind mit einem hohen Risiko verbunden und daher nur für speku­lative Anleger geeignet. Crypto-ETPs sind zudem komplexe Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Frühere Wert­entwicklungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten daher fachkundigen Rat einholen und nur dann Kapital einsetzen, wenn sie das Produkt verstanden haben und den Verlust des eingesetzten Kapitals ver­kraften können.

 

Bildquellen: finanzen.net