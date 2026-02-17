DAX 25.181 +0,7%ESt50 6.067 +0,7%MSCI World 4.520 +0,3%Top 10 Crypto 8,7915 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.589 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 67,68 +0,5%Gold 4.921 +0,9%
Ottobock Aktie

Marktkap. 3,7 Mrd. EUR

WKN BCK222

ISIN DE000BCK2223

Deutsche Bank AG

Ottobock Buy

09:51 Uhr
Ottobock Buy
Ottobock
54,85 EUR -0,75 EUR -1,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der neue Ausblick auf das Jahr 2026 wirke derweil konservativ. Wichtig sei noch zu erwähnen, dass das Unternehmen die langfristigen Aussichten uneingeschränkt bekräftigt habe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

