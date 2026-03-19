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Marktkap. 580,11 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
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WKN 746100

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ISIN DE0007461006

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Symbol TPLKF

Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

14:01 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
29,28 EUR 1,24 EUR 4,42%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Geschäftsbericht sei unter der im Vergleich zu den Eckdaten unveränderten Oberfläche sehr stark gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Management habe viel mehr Einblick in das Übergangsjahr 2026, die Kostenbasis und die technischen Fortschritte im Bereich Metrologie geboten./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
20,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

19.03.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 PVA TePla Kaufen SMC Research
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EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: PVA TePla AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: PVA TePla significantly increases order intake in 2025 – moderate revenue and earnings growth expected for 2026
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Correction of a release from 16/01/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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