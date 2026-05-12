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Porsche vz. Aktie

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Marktkap. 40,23 Mrd. EUR

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Symbol DRPRF

Deutsche Bank AG

Porsche vz Buy

11.05.26
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,60 EUR 0,89 EUR 1,99%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe seine "Value over Volume"-Strategie bekräftigt, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Buy

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,63 €		 Abst. Kursziel*:
3,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,32%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

11.05.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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30.04.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
30.04.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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