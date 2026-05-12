Porsche vz. Aktie
Marktkap. 40,23 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe seine "Value over Volume"-Strategie bekräftigt, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,63 €
|Abst. Kursziel*:
3,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,32%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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