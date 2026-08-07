Boeing Aktie
Marktkap. 158,76 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Juli-Auslieferungszahlen von 268 auf 267 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Flugzeugauslieferungen stiegen und ein positiver Free Cashflow habe überrascht, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin den Erholungskurs des Flugzeugbauers bestätigt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Kaufen
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 232,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 234,40
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 286,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|03.08.26
|Boeing Buy
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|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Boeing Outperform
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|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
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|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital