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Boeing Aktie

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Marktkap. 158,76 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
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DZ BANK

Boeing Kaufen

07.08.26
Boeing Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
203,50 EUR 2,00 EUR 0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Juli-Auslieferungszahlen von 268 auf 267 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Flugzeugauslieferungen stiegen und ein positiver Free Cashflow habe überrascht, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin den Erholungskurs des Flugzeugbauers bestätigt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Kaufen

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 232,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 234,40		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 286,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

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