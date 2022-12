ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Boeing auf "Underperform" mit einem Kursziel von 121 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe in den vergangenen Wochen die Auslieferungen gesteigert, schrieb Analyst Scott Deuschle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei auf gutem Wege, das Auslieferungsziel für das Modell 737 zu erreichen./bek/he