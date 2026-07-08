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Boeing Outperform

16:51 Uhr
Boeing Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einer Umfrage unter Zulieferern der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ken Herbert zog in einer am Donnerstag vorliegenden Auswertung positive Rückschlüsse unter anderem für den Flugzeugbauer Boeing. Die sich verbessernden Produktionsraten der Modelle 737 MAX und 787 trügen zum wachsenden Vertrauen in den Hochlauf des zivilen Geschäfts bei. Dies dürfte sich positiv auf Erstausrüster wie Howmet und Woodward auswirken./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 224,57		 Abst. Kursziel*:
22,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 223,51		 Abst. Kursziel aktuell:
23,04%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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