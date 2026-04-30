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Fielmann Aktie

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Fielmann Aktien-Sparplan
42,30 EUR -0,80 EUR -1,86 %
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Fielmann jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 3,67 Mrd. EUR

KGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN wurde kopiert
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WKN 577220

ISIN wurde kopiert
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ISIN DE0005772206

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Symbol FLMNF

DZ BANK

Fielmann Kaufen

16:21 Uhr
Fielmann Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
42,30 EUR -0,80 EUR -1,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach vorläufigen Quartalszahlen von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem trüben Konsumklima lege der Brillenkonzern defensive Sehstärke an den Tag, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das internationale Geschäft habe das Wachstum angetrieben./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 14:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:05 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Kaufen

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
42,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
42,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:21 Fielmann Kaufen DZ BANK
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