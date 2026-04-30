Fielmann Aktie
Marktkap. 3,67 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann nach vorläufigen Quartalszahlen von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem trüben Konsumklima lege der Brillenkonzern defensive Sehstärke an den Tag, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das internationale Geschäft habe das Wachstum angetrieben./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 14:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:05 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Kaufen
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
42,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
42,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fielmann AG
|16:21
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Fielmann Add
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|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16:21
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Fielmann Add
|Baader Bank
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16:21
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Fielmann Add
|Baader Bank
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|24.02.23
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|05.01.23
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.22
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.22
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.22
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research