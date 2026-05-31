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Symbol FLMNF

Deutsche Bank AG

Fielmann Buy

09:11 Uhr
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
43,60 EUR 2,05 EUR 4,93%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 63 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung das bewährte Geschäftsmodell, das seinen Radius nun international erweitere. Er hob zudem die konstant hohe Kundenzufriedenheit positiv hervor./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Buy

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,50 €		 Abst. Kursziel*:
44,83%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
43,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,50%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

09:11 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Fielmann Add Baader Bank
07.05.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Fielmann Add Baader Bank
23.03.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
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