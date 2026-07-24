DZ BANK

Sartorius vz Halten

16:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Resultate den Erholungspfad des Unternehmens trotz Zollverzerrung bestätigt./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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