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Symbol SUVPF

DZ BANK

Sartorius vz Halten

16:21 Uhr
Sartorius vz Halten
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Resultate den Erholungspfad des Unternehmens trotz Zollverzerrung bestätigt./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Halten

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
215,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
216,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

16:21 Sartorius vz. Halten DZ BANK
24.07.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
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