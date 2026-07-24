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SCHOTT Pharma Aktie

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20,75 EUR +0,75 EUR +3,75 %
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Marktkap. 3,04 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
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UBS AG

SCHOTT Pharma Buy

12:56 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
20,75 EUR 0,75 EUR 3,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,90 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere den aufgehellten Ausblick des Pharmaindustrie-Zulieferers auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte auch seine Gewinnschätzungen (EPS) nach oben./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
26,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,65 €		 Abst. Kursziel*:
28,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,71%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

12:56 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10.07.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
09.07.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
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Nachrichten zu SCHOTT Pharma

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EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
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