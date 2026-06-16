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SCHOTT Pharma Aktie

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17,26 EUR +0,30 EUR +1,77 %
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SCHOTT Pharma jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 2,61 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
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RBC Capital Markets

SCHOTT Pharma Sector Perform

08:41 Uhr
SCHOTT Pharma Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
17,26 EUR 0,30 EUR 1,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schott Pharma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Pharmazulieferer sei auf dem richtigen Weg, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Nach der Kürzung der mittelfristigen Wachstumsziele im Dezember und einem deutlichen Kursrückgang habe das Wachstum zum Jahresauftakt dank einer guten Nachfrage nach margenstarken Produkten zur Aufbewahrung und Verabreichung von injizierbaren Medikamenten über der Unternehmensprognose gelegen. Das zweite Quartal bestätige dieses Muster./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Sector Perform

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
17,18 €		 Abst. Kursziel*:
4,77%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
17,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,29%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:41 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
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15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.05.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu SCHOTT Pharma

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finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Nachmittag südwärts
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finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX fällt mittags
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma mit robustem erstem Halbjahr und starkem Cashflow
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed
EQS Group EQS-News: Successful Annual General Meeting for SCHOTT Pharma: All resolutions approved
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
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