DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 +0,1%Top 10 Crypto16,74 -1,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.420 ±-0,0%Euro1,1715 -0,1%Öl65,43 +1,7%Gold3.931 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- BVB im Fokus
Top News
Rekordrally in Japan: Wahlsieg von Sanae Takaichi treibt Nikkei 225 erstmals über 47.000-Punkte-Marke Rekordrally in Japan: Wahlsieg von Sanae Takaichi treibt Nikkei 225 erstmals über 47.000-Punkte-Marke
NAGA: Zurück im Wachstumsmodus NAGA: Zurück im Wachstumsmodus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profi-Tipps

Krypto-Portfolio aufbauen: Diese 5 Strategien empfehlen Experten

06.10.25 06:30 Uhr
Erfolgreiches Krypto-Portfolio: Mit diesen 5 Tricks investieren Experten in Bitcoin & Co. | finanzen.net

Experten verraten, wie Anleger ihr Krypto-Portfolio erfolgreich gestalten und langfristig von digitalen Assets profitieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
98.344,6020 CHF -105,5219 CHF -0,11%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
105.419,8687 EUR -35,4772 EUR -0,03%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
91.877,6921 GBP -59,9351 GBP -0,07%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
18.575.133,3495 JPY 96.694,4981 JPY 0,52%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
123.499,1574 USD 9,0725 USD 0,01%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.596,4811 CHF -3,8463 CHF -0,11%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.855,2250 EUR -1,2839 EUR -0,03%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.359,9850 GBP -2,1800 GBP -0,06%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
679.296,2217 JPY 3.538,5072 JPY 0,52%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.516,3881 USD 0,3476 USD 0,01%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,08%
Charts|News
CHF/ETH (Schweizer Franken-Ethereum)
0,0003 ETH 0,0000 ETH 0,11%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,06%
Charts|News
EUR/ETH (Euro-Ethereum)
0,0003 ETH 0,0000 ETH 0,03%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,04%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0003 ETH 0,0000 ETH 0,06%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 7,67%
Charts|News
JPY/ETH (Japanischer Yen-Ethereum)
0,0000 ETH -0,0000 ETH -0,53%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,03%
Charts|News
USD/ETH (US-Dollar-Ethereum)
0,0002 ETH -0,0000 ETH -0,01%
Charts|News

• Experten verraten wertvolle Tipps für Krypto-Anleger
• Strategien für möglichst erfolgreiches Krypto-Portfolio
• Fünf Experten-Tipps im Blick

Der Krypto-Markt ist mittlerweile eine etablierte Anlageklasse, die nicht nur bei professionellen Investoren, sondern auch zunehmend bei Privatanlegern weltweit im Fokus steht. Laut Experten bieten Krypto-Vermögenswerte enorme Wachstumschancen, bergen aber auch Risiken, die jedoch bei einer klugen Portfolio-Gestaltung berücksichtigt werden können. Doch wie lässt sich ein robustes digitales Portfolio gestalten, das möglichst nicht nur von kurzfristigen Marktschwankungen profitiert, sondern langfristig stabil und profitabel bleibt? Experten nennen Tipps, wie Krypto-Anleger ihre Investments strategisch angehen können.

1. Diversifikation: Vielfalt im Kryptomarkt

Experten sind sich einig: Einer der wichtigsten Grundsätze jeder erfolgreichen Anlagestrategie ist die Diversifikation. Im Krypto-Markt bedeutet das, nicht alle Vermögenswerte auf ein einziges Asset zu setzen, sondern das Portfolio breit aufzustellen.

Es gibt mittlerweile zahlreiche digitale Krypto-Assets, aus denen Anleger wählen können. Dazu gehören klassische Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, verschiedene Token, die digitale Repräsentationen von Vermögenswerten oder Rechten auf einer Blockchain darstellen, sowie Stablecoins, die an stabile Werte wie den US-Dollar gekoppelt sind.

Eine breite Auswahl an verschiedenen digitalen Assets hilft, die Abhängigkeit von einzelnen Kursentwicklungen zu verringern und das Risiko zu streuen. Dies führt zu einer potenziell stabileren Performance des Portfolios, da sich der Markt für verschiedene Assets unterschiedlich entwickeln könnte.

2. Automatisierung und Sparpläne: Stressfreies Investieren

Kryptowährungen zeichnen sich durch hohe Volatilität aus, was viele Anleger zu kurzfristigen Entscheidungen verleitet. Eine durchdachte Strategie kann jedoch dabei helfen, den Markt ruhig zu beobachten und systematisch zu investieren. Eine beliebte Methode hierfür, die ebenso von vielen Experten empfohlen wird, ist der Krypto-Sparplan, der automatisch einen festgelegten Betrag in regelmäßigen Abständen investiert.

Diese automatisierten Sparpläne profitieren vom sogenannten Cost-Average-Effekt: Durch die regelmäßigen Käufe werden sowohl in Zeiten niedriger als auch hoher Kurse Coins zu einem durchschnittlichen Preis erworben. Dies reduziert die Auswirkungen von Schwankungen und erleichtert den schrittweisen Aufbau eines stabilen Portfolios.

3. Risikomanagement: Absicherung gegen Marktschwankungen

Marktschwankungen sind ein ständiger Begleiter im Kryptomarkt. Um sich gegen größere Verluste abzusichern, empfehlen Experten Anlegern Tools wie Limit-Orders oder Stop-Loss-Orders nutzen. Diese automatischen Kauf- oder Verkaufsentscheidungen sorgen dafür, dass Positionen zu einem bestimmten Kursniveau verkauft werden, wodurch Verluste begrenzt oder Gewinne gesichert werden. Durch die Nutzung solcher Bedingungsorders können Anleger ihre Positionen auch dann verwalten, wenn sie nicht ständig den Markt überwachen, was die Investition entspannter und kontrollierter macht.

4. Staking: Passives Einkommen aus Kryptowährungen

Ein weiteres attraktives Merkmal von digitalen Assets ist die Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren. Durch Staking können Krypto-Anleger ihre Coins im Netzwerk "anlegen" und dafür regelmäßige Belohnungen in Form von zusätzlichen Coins erhalten. Dieser Prozess ist bei vielen Plattformen benutzerfreundlich, wodurch er in der Regel keine tiefgehenden technischen Kenntnisse erfordert.

Staking ermöglicht es Krypto-Anlegern, durch ihre Investments kontinuierlich Einkünfte zu erzielen, während sie gleichzeitig von der allgemeinen Entwicklung des Marktes profitieren können.

5. Sicherheit: Transparenz durch regulierte Plattformen

Die Sicherheit der eigenen Investments sollte immer höchste Priorität haben. Besonders im Krypto-Markt, der oft durch Betrugsversuche und Hacks in den Schlagzeilen steht, betonen Branchenkenner die Wichtigkeit, auf eine regulierte und vertrauenswürdige Plattform zu setzen.

Die Verwahrung der Krypto-Vermögenswerte sollte laut Experten über Cold-Wallet-Technologie erfolgen, bei der die Gelder offline gespeichert werden, um sie vor Hackerangriffen zu schützen. Für zusätzliche Sicherheit gibt es auch spezialisierte Verwahrungsdienste, die zusätzliche Schutzmaßnahmen bieten.

Krypto-Portfolio: Langfristige Chancen durch durchdachte Anlage-Strategie

Der Krypto-Markt bleibt volatil und dynamisch, aber genau darin liegen laut Krypto-Profis auch die Chancen. Eine strategische Herangehensweise, die auf Diversifikation, Automatisierung, Risikomanagement und Staking setzt, vereinfacht es Anlegern, von den Chancen des Kryptomarktes zu profitieren, ohne unnötige Risiken einzugehen. Investoren, die zudem auf regulierte Plattformen setzen, profitieren von hoher Sicherheit und Transparenz. So lässt sich ein Krypto-Portfolio robuster gestalten, um möglichst langfristig von der digitalen Zukunft zu profitieren.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Lukas Gojda/Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com