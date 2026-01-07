Führungsdruck

Novo Nordisk steht unter Druck: Gewinnwarnung, Kurssturz und harte Konkurrenz belasten den Pharmariesen. Der neue CEO Maziar Mike Doustdar soll den Konzern stabilisieren und zurück auf Wachstumskurs bringen. Experten zeigen, wie Führungskräfte in Krisen ihre Rolle finden und Druck konstruktiv nutzen.

Neuer CEO in stürmischen Zeiten

Nach turbulenten Monaten blickt Novo Nordisk gespannt auf einen Führungswechsel. Der österreichische Manager Maziar Mike Doustdar tritt die Nachfolge an - in einer Phase, in der der Pharmariese nach einer Gewinnwarnung, einem Kurssturz und dem Verlust von fast 100 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vor großen Herausforderungen steht, berichtet Reuters. Zusätzlich verschärfen starke Konkurrenz durch Eli Lilly und günstige Wegovy-Kopien den Druck auf das Unternehmen.

Druck als Treiber oder Gefahr

Leistungsdruck gilt oft als Belastung, kann aber auch ein Motor für bessere Ergebnisse sein - vorausgesetzt, er wird als Herausforderung und nicht als Bedrohung empfunden, betont die WirtschaftsWoche. Studien zeigen, dass unter diesen Bedingungen Motivation und Leistungsbereitschaft sogar steigen können. Problematisch wird es, wenn die Anforderungen dauerhaft die verfügbaren Ressourcen übersteigen. Besonders gefährdet sind Menschen mit ausgeprägtem Neurotizismus, die schneller ängstlich, nervös und unsicher reagieren. Wer hingegen strukturiert, pflichtbewusst und lösungsorientiert arbeitet, kann mit Druck meist besser umgehen.

Die eigene Führungsrolle finden

Gerade in Krisenzeiten wird Führungskräften oft automatisch die Rolle des harten Sanierers zugeschrieben - entschlossen, schnell und notfalls auch schmerzhaft zu handeln. Wer diese Erwartungen ungeprüft annimmt, riskiert jedoch, getrieben statt gestaltend zu agieren, warnt die WirtschaftsWoche. Besser ist es, die eigene Rolle bewusst zu wählen und klar zu kommunizieren. Das kann der kompromisslose Krisenmanager sein, aber auch der Coach, der sein Team einbindet, oder der Partner, der zuhört, moderiert und auf Konsens setzt - abhängig von der persönlichen Stärke und der Unternehmenssituation.

Langfristige Werte als Kompass

Ein klarer Wertekompass kann in unsicheren Zeiten entscheidend sein. Bei Novo Nordisk übernimmt diese Funktion der "Novo Nordisk Way" - ein Prinzipienkatalog, der Qualität, Ethik und langfristiges Denken in den Mittelpunkt stellt, so IMD. Flache Hierarchien und eine geringe Machtdistanz fördern eine offene Innovationskultur, in der Ideen frei geäußert und diskutiert werden können. Dieses Umfeld gilt als wichtiger Wettbewerbsvorteil, weil es Forschung und Kreativität begünstigt und gleichzeitig hilft, den Zusammenhalt auch in Phasen schnellen Wachstums zu sichern.

Strategien gegen Markt- und Kostendruck

Um dem wachsenden Markt- und Kostendruck zu begegnen, setzt Novo Nordisk auf mehrere Maßnahmen, berichtet Reuters. Dazu gehören Klagen gegen Compounding-Pharmacies, die günstigere Nachahmungen des Abnehmpräparats Wegovy herstellen, sowie der Ausbau der Direktvertriebsplattform NovoCare. Parallel dazu strafft das Unternehmen seine Kostenstruktur, streicht mehrere Forschungsprojekte und prüft mögliche Stellenabbauten - Entscheidungen, die künftig in der Verantwortung des neuen CEO Maziar Mike Doustdar liegen.

