Rally am Ende?

2025 verzeichnete Silber die beste Performance seit Jahrzehnten und stellte sogar Gold in den Schatten. Doch ist das Ende der Fahnenstange bereits erreicht? Was die Commerzbank für das Jahr 2026 erwartet.

• Silber 2025 mit beispielloser Rally, beste Performance seit 1979

• Commerzbank sieht 2026 Konsolidierung auf hohem Niveau

• Zwischen Zinssenkung und politischer Unsicherheit: Entwicklung von Silber im Jahr 2026 ungewiss



Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

"Die Gewinner des Jahres an den Rohstoffmärkten sind zweifellos die Edelmetalle, wobei zuletzt vor allem Silber herausstach", schrieben Rohstoffexperten der Commerzbank, nachdem das graue Edelmetall Mitte Dezember 2025 zwischenzeitlich ein weiteres Allzeithoch markiert hatte. Auch im Anschluss setzte der Silberpreis seinen Hohenflug fort: Zuletzt kostete eine Unze 76,92 US-Dollar (Stand: 8. Januar 2026).

Angebot und Nachfrage: Was den Silberpreis 2025 nach oben schickte

Mit einem Plus von mehr als 100 Prozent im Jahr 2025 legte Silber der Economic Times zufolge die beste Jahresperformance seit 1979 hin. Und diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Mitte Dezember verwies die Commerzbank auf eine sich verschärfende Lage am "ohnehin unterversorgten Silbermarkt" - resultierend aus einer zunehmenden Investmentnachfrage von Silber-ETFs.

Der Preisanstieg im Jahr 2025 scheint auch deshalb fundamental unterstützt, da das graue Edelmetall ein entscheidender Faktor in der Industrie bleibt. Daten der LSEG, auf die sich die Economic Times beruft, zeigen, dass die industrielle Nachfrage bereits 2024 auf über 689 Millionen Unzen gestiegen ist.

Treiber ist der massive Ausbau der Solarenergie: Die internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass zwischen 2024 und 2030 weltweit 4.000 Gigawatt an neuer Solarkapazität installiert werden. Allein dieser Sektor könnte die Silbernachfrage bis 2030 um jährlich 150 Millionen Unzen in die Höhe treiben.

Was die Commerzbank für 2026 erwartet

Angesichts der phänomenalen Kursentwicklung im Jahr 2025 stellen sich Marktteilnehmer die Frage, wie viel Luft im Jahr 2026 noch nach oben ist. Die Rohstoffexperten der Commerzbank mahnen angesichts der bereits erreichten Höhen zu Realismus.

Laut einer Notiz, die von der Economic Times zitiert wird, erwartet die Commerzbank den Silberpreis für das Jahr 2026 bei 59 US-Dollar je Unze - und damit unter dem aktuellen Niveau. Diese Erwartung einer Konsolidierung begründet die Bank mit dem Tempo der jüngsten Rally: Zwar sei der Preisanstieg fundamental untermauert, doch "das Ausmaß mahnt zweifellos zur Vorsicht". Die Experten sehen also eher eine Beruhigung auf hohem Niveau als eine ungebremste Fortsetzung der vertikalen Kurskurve.

Andere Institute zeigen sich kaum optimistischer, so auch die Schweizer Großbank UBS. Einem Bericht von Investing.com zufolge favorisiert die Bank zwar weiterhin Long-Positionen bei Silber, sieht für 2026 aber nur ein Kursziel von 60 US-Dollar.

Was den Silberpreis 2026 beeinflussen könnte

Neben Angebot und Nachfrage spielt auch das makroökonomische Umfeld eine Schlüsselrolle für die Preisentwicklung im Jahr 2026. Beispielsweise stützen Zinssenkungen traditionell zinslose Anlagen wie Gold und Silber.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt jedoch die politische Lage. Zuletzt gab es Spekulationen um die Einführung möglicher Zölle auf Silber seitens der US-Regierung. Dennoch dürfte Silber auch 2026 im Fokus der Anleger bleiben - doch wie sich der Preis des grauen Edelmetalls entwickelt, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.