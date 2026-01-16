Rohstoffpreise am Sonntagabend

Öl & Co. unter der Lupe

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.595,25 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.595,25 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 89,95 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 2.343,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 2.343,50 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.811,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.811,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net