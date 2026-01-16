DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -1,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.340 +0,5%Euro1,1578 -0,1%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert
Rohstoffpreise am Sonntagabend Rohstoffpreise am Sonntagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öl & Co. unter der Lupe

Rohstoffpreise am Sonntagabend

18.01.26 20:43 Uhr
Rohstoffpreise am Sonntagabend | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.134,00 USD -23,06 USD -0,73%
News
Baumwolle
0,65 USD USD -0,08%
News
Bleipreis
2.017,00 USD -23,00 USD -1,13%
News
Dieselpreis Benzin
1,69 EUR 0,00 EUR 0,24%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,44 EUR 1,14 EUR 1,26%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,10 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.595,25 USD USD
News
Haferpreis
2,97 USD 0,04 USD 1,36%
News
Heizölpreis
58,91 USD -0,26 USD -0,45%
News
Holzpreis
605,50 USD 53,50 USD 9,69%
News
Kaffeepreis
3,55 USD -0,03 USD -0,78%
News
Kakaopreis
3.712,00 GBP 35,00 GBP 0,95%
News
Kohlepreis
97,75 USD 0,15 USD 0,15%
News
Kupferpreis
13.000,00 USD -205,00 USD -1,55%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD -0,05 USD -2,03%
News
Mageres Schwein Preis
0,88 USD USD 0,48%
News
Maispreis
4,25 USD USD 0,06%
News
Mastrindpreis
3,61 USD -0,08 USD -2,15%
News
Milchpreis
14,74 USD USD
News
Naphthapreis (European)
512,08 USD USD
News
Nickelpreis
17.625,00 USD -280,00 USD -1,56%
News
Ölpreis (Brent)
64,13 USD 0,26 USD 0,41%
News
Ölpreis (WTI)
59,44 USD 0,10 USD 0,17%
News
Orangensaftpreis
2,09 USD 0,09 USD 4,51%
News
Palladiumpreis
1.811,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.027,00 MYR 77,00 MYR 1,95%
News
Platinpreis
2.343,50 USD USD
News
Rapspreis
472,00 EUR 1,00 EUR 0,21%
News
Reispreis
10,56 USD -0,04 USD -0,38%
News
Silberpreis
89,95 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
289,90 USD -0,10 USD -0,03%
News
Sojabohnenölpreis
0,53 USD USD -0,19%
News
Sojabohnenpreis
10,56 USD -0,02 USD -0,14%
News
Super Benzin
1,74 EUR -0,00 EUR -0,11%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,75 EUR 1,50 EUR 0,79%
News
Zinkpreis
3.201,50 USD -87,00 USD -2,65%
News
Zinnpreis
49.425,00 USD -4.775,00 USD -8,81%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 2,68%
News

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.595,25 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.595,25 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 89,95 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 2.343,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 2.343,50 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.811,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.811,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis