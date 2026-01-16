Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
17.01.26 10:13 Uhr
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.134,00 USD -23,06 USD -0,73%
0,65 USD USD -0,08%
2.017,00 USD -23,00 USD -1,13%
1,69 EUR -0,01 EUR -0,47%
91,44 EUR 1,14 EUR 1,26%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
3,10 USD -0,03 USD -0,80%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.595,25 USD USD
3,01 USD 0,08 USD 2,56%
59,17 USD 0,79 USD 1,36%
609,00 USD 57,00 USD 10,33%
3,55 USD -0,03 USD -0,78%
3.712,00 GBP 35,00 GBP 0,95%
97,75 USD 0,15 USD 0,15%
13.000,00 USD -205,00 USD -1,55%
2,32 USD -0,04 USD -1,68%
0,88 USD 0,01 USD 0,63%
4,25 USD 0,05 USD 1,13%
3,62 USD -0,07 USD -1,81%
14,75 USD 0,01 USD 0,07%
512,08 USD 0,99 USD 0,19%
17.625,00 USD -280,00 USD -1,56%
64,13 USD 0,26 USD 0,41%
59,44 USD 0,25 USD 0,42%
2,09 USD 0,09 USD 4,51%
1.811,50 USD USD
4.026,00 MYR 76,00 MYR 1,92%
2.343,50 USD USD
472,00 EUR 1,00 EUR 0,21%
10,60 USD USD
89,95 USD USD
289,90 USD 0,70 USD 0,24%
0,53 USD USD -0,87%
10,56 USD 0,03 USD 0,31%
1,74 EUR -0,00 EUR -0,11%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
190,75 EUR 1,50 EUR 0,79%
3.201,50 USD -87,00 USD -2,65%
49.425,00 USD -4.775,00 USD -8,81%
0,15 USD USD 2,68%
Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.595,25 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.595,25 US-Dollar).
