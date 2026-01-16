DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.039 -0,3%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Schaeffler SHA010 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Webinar mit Wieland Staud: TOP-Aktien, Leitindizes und Gold - dein optimaler Börsenstart für 2026 Webinar mit Wieland Staud: TOP-Aktien, Leitindizes und Gold - dein optimaler Börsenstart für 2026
+30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus +30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe im Fokus

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

17.01.26 10:13 Uhr
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.134,00 USD -23,06 USD -0,73%
News
Baumwolle
0,65 USD USD -0,08%
News
Bleipreis
2.017,00 USD -23,00 USD -1,13%
News
Dieselpreis Benzin
1,69 EUR -0,01 EUR -0,47%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,44 EUR 1,14 EUR 1,26%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,10 USD -0,03 USD -0,80%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.595,25 USD USD
News
Haferpreis
3,01 USD 0,08 USD 2,56%
News
Heizölpreis
59,17 USD 0,79 USD 1,36%
News
Holzpreis
609,00 USD 57,00 USD 10,33%
News
Kaffeepreis
3,55 USD -0,03 USD -0,78%
News
Kakaopreis
3.712,00 GBP 35,00 GBP 0,95%
News
Kohlepreis
97,75 USD 0,15 USD 0,15%
News
Kupferpreis
13.000,00 USD -205,00 USD -1,55%
News
Lebendrindpreis
2,32 USD -0,04 USD -1,68%
News
Mageres Schwein Preis
0,88 USD 0,01 USD 0,63%
News
Maispreis
4,25 USD 0,05 USD 1,13%
News
Mastrindpreis
3,62 USD -0,07 USD -1,81%
News
Milchpreis
14,75 USD 0,01 USD 0,07%
News
Naphthapreis (European)
512,08 USD 0,99 USD 0,19%
News
Nickelpreis
17.625,00 USD -280,00 USD -1,56%
News
Ölpreis (Brent)
64,13 USD 0,26 USD 0,41%
News
Ölpreis (WTI)
59,44 USD 0,25 USD 0,42%
News
Orangensaftpreis
2,09 USD 0,09 USD 4,51%
News
Palladiumpreis
1.811,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.026,00 MYR 76,00 MYR 1,92%
News
Platinpreis
2.343,50 USD USD
News
Rapspreis
472,00 EUR 1,00 EUR 0,21%
News
Reispreis
10,60 USD USD
News
Silberpreis
89,95 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
289,90 USD 0,70 USD 0,24%
News
Sojabohnenölpreis
0,53 USD USD -0,87%
News
Sojabohnenpreis
10,56 USD 0,03 USD 0,31%
News
Super Benzin
1,74 EUR -0,00 EUR -0,11%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,75 EUR 1,50 EUR 0,79%
News
Zinkpreis
3.201,50 USD -87,00 USD -2,65%
News
Zinnpreis
49.425,00 USD -4.775,00 USD -8,81%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 2,68%
News

Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.595,25 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.595,25 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis