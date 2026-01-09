DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,6%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.722 +0,8%Euro1,1660 +0,2%Öl63,30 +0,4%Gold4.580 +1,6%
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Verkaufsempfehlungen KW 2

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

12.01.26 03:32 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.



Aktien Empfehlungen KW 26/02: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 15: Tesla

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Platz 14: Swiss Re

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 13: Fraport

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 12: Brenntag

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Brenntag von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 50 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Platz 11: Zalando

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 10: ABB

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 43 auf 46 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: abb

Platz 9: Evonik

Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einer Preisauswertung zur Chemiebranche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 11,60 Euro gesenkt.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 8: GSK

Die britische Investmentbank Barclays hat GSK im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 1450 auf 1780 Pence angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Platz 7: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck in einem Branchen-Jahresausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Daimler Truck AG

Platz 6: BASF

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 5: Aroundtown

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 4: Saint-Gobain

Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 78 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Platz 3: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 2: BMW

Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 1: Porsche AG

Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ben Smith / Shutterstock.com

Bildquellen: valerianic / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com