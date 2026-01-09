Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 15: Tesla
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Platz 14: Swiss Re
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 13: Fraport
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 12: Brenntag
Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Brenntag von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 50 Euro gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG
Platz 11: Zalando
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 10: ABB
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 43 auf 46 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: abb
Platz 9: Evonik
Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einer Preisauswertung zur Chemiebranche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 11,60 Euro gesenkt.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 8: GSK
Die britische Investmentbank Barclays hat GSK im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 1450 auf 1780 Pence angehoben. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PD
Platz 7: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck in einem Branchen-Jahresausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Daimler Truck AG
Platz 6: BASF
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 5: Aroundtown
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 4: Saint-Gobain
Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 78 Euro gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com
Platz 3: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 2: BMW
Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 1: Porsche AG
Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ben Smith / Shutterstock.com
Bildquellen: valerianic / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com