BYD-Aktie kämpft mit Gegenwind - doch Analysten sehen langfristige Chancen BYD-Aktie kämpft mit Gegenwind - doch Analysten sehen langfristige Chancen
GSK Aktie

21,68 EUR +0,06 EUR +0,28 %
STU
20,01 CHF +0,11 CHF +0,55 %
BRX
Marktkap. 84,82 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

Barclays Capital

GSK Underweight

11:06 Uhr
GSK PLC Registered Shs
GSK PLC Registered Shs
21,68 EUR 0,06 EUR 0,28%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 1450 auf 1780 Pence angehoben. Die Aktie der Briten dürfte 2026 unterdurchschnittlich abschneiden, da mit nur begrenzten Ergebnissen aus der Wirkstoffentwicklung zu rechnen sei, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sollte die operative Performance solide sein, was aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt sei. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
17,80 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
18,78 £		 Abst. Kursziel*:
-5,24%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,56 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

