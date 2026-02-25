DAX 25.286 +0,4%ESt50 6.174 +0,0%MSCI World 4.569 -0,2%Top 10 Crypto 8,7615 +0,4%Nas 22.938 -0,9%Bitcoin 57.050 -0,8%Euro 1,1815 +0,0%Öl 69,90 -1,5%Gold 5.165 +0,0%
GSK Aktie

Marktkap. 101,77 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
Barclays Capital

GSK Underweight

15:11 Uhr
GSK Underweight
GSK PLC Registered Shs
24,79 EUR -0,58 EUR -2,29%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die auf der Virologenkonferenz (CROI) präsentierten Phase-I-Studiendaten hätten mehr Einblick zum HIV-Blocker als Sechsmonats-Spritze gewährt, schrieb James Gordon am Donnerstag. Es sei aber noch ein langer Weg für dieses reizvolle Präparat mit einem Start nicht vor den 2030ern./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

