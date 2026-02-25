GSK Aktie
Marktkap. 101,77 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Die auf der Virologenkonferenz (CROI) präsentierten Phase-I-Studiendaten hätten mehr Einblick zum HIV-Blocker als Sechsmonats-Spritze gewährt, schrieb James Gordon am Donnerstag. Es sei aber noch ein langer Weg für dieses reizvolle Präparat mit einem Start nicht vor den 2030ern./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
21,87 £
|Abst. Kursziel*:
-13,14%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
