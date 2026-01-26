DAX 24.924 +0,0%ESt50 5.976 +0,3%MSCI World 4.539 +0,1%Top 10 Crypto 11,43 -0,5%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.776 -0,8%Euro 1,1887 +0,1%Öl 65,85 +0,2%Gold 5.084 +1,5%
DAX stabil: 25.000-Punkte-Marke außer Reichweite -- Asiens Börsen fest -- PUMA mit neuem Großaktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Qubits 2026: D-Wave & Co. präsentieren Fortschritte im Quantencomputing - Anleger greifen bei Quanten-Aktien erneut zu
GSK Hold

11:06 Uhr
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1675 Pence belassen. Die Restrukturierung des Gemeinschaftsunternehmens VIIV werte er als neutral für den Pharmakonzern, die geplante Übernahme von Rapt Therapeutics sowie die geänderte Impfpolitik der USA negativ und das Feedback von Medizinern zur Markteinführung des Asthmamittels Exdensur als nur moderat positiv, so Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,75 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,17 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

11:06 GSK Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 GSK Neutral UBS AG
20.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
16.01.26 GSK Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: GSK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
finanzen.net FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 nachmittags leichter
