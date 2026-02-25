DAX23.218 -1,6%Est505.614 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 +3,0%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.922 +2,8%Euro1,1554 +0,1%Öl103,5 +10,9%Gold5.108 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anstieg der Ölpreise: DAX sehr schwach - 23.000-Punkte-Marke zurückerobert -- Asiens Börsen tiefort -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin vor Wendepunkt? Galaxy-CEO Novogratz sieht strukturellen Marktumbruch Bitcoin vor Wendepunkt? Galaxy-CEO Novogratz sieht strukturellen Marktumbruch
Spritpreise steigen nicht mehr so schnell Spritpreise steigen nicht mehr so schnell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lizenzvereinbarung

GSK verkauft Rechte an Arzneikandidat - Aktie im Minus

09.03.26 09:17 Uhr
GSK verkauft Rechte an Arzneikandidat - Aktie im Minus | finanzen.net

GSK verkauft die Rechte an dem Medikamentenkandidaten Linerixibat an das italienische Pharmaunternehmen Alfasigma.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
46,00 EUR -0,60 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Medikament ist zur Behandlung gegen Juckreiz entwickelt worden, der durch eine Lebererkrankung verursacht wird, heißt es in einer Mitteilung des britischen Pharmakonzerns.

Wer­bung

Die Lizenzvereinbarung hat einen Gesamtwert von bis zu 690 Millionen US-Dollar. Zunächst wird GSK bei Abschluss 300 Millionen Dollar erhalten, weitere 100 Millionen Dollar werden nach der Zulassung in den USA fällig, zusätzliche 290 Millionen Dollar bei Erreichen weiterer regulatorischer und umsatzbasierter Ziele. GSK bekommt überdies prozentual zweistellige Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz des Medikaments.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Alfasigma die Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Linerixibat, so GSK. Linerixibat soll für die Behandlung der cholestatischen Pruritus genutzt werden, einen inneren Juckreiz, der durch eine Lebererkrankung namens primär biliäre Cholangitis verursacht wird.

Das Medikament hat laut GSK den Status eines Orphan-Arzneimittels in den USA, der Europäischen Union und Japan erhalten, der für Medikamente der zur Behandlung seltener Erkrankungen vergeben wird. Die US-Arzneimittelbehörde FDA wird voraussichtlich noch in diesem Monat über einen Zulassungsantrag für Linerixibat entscheiden, noch bevor die Vereinbarung abgeschlossen wird, fügte das Unternehmen hinzu.

Wer­bung

Die GSK-Aktie notiert in London zeitweise 1,67 Prozent tiefer bei 20,04 GBP.

DJG/DJN/rio/kla

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: GSK und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images

Nachrichten zu GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued

DatumMeistgelesen
Wer­bung