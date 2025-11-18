DAX 23.204 +0,1%ESt50 5.552 +0,3%MSCI World 4.261 +0,1%Top 10 Crypto 12,28 -4,1%Nas 22.551 +0,5%Bitcoin 77.520 -3,3%Euro 1,1539 -0,4%Öl 63,40 -2,2%Gold 4.075 +0,2%
GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
20,30 EUR +0,01 EUR +0,05 %
STU
17,73 GBP -0,15 GBP -0,81 %
LSE
Marktkap. 82,04 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

17:16 Uhr
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
20,30 EUR 0,01 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach einem Treffen mit dem Chefentwickler Tony Wood auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Dieser habe sich mit Blick auf die Forschung und Entwicklung zuversichtlich gezeigt, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Onkologie sei das am weitesten vorangekommene Therapiefeld des Pharmakonzerns./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,73 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,87 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

