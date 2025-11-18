GSK Aktie
Marktkap. 82,04 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach einem Treffen mit dem Chefentwickler Tony Wood auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Dieser habe sich mit Blick auf die Forschung und Entwicklung zuversichtlich gezeigt, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Onkologie sei das am weitesten vorangekommene Therapiefeld des Pharmakonzerns./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Buy
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,73 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,87 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
