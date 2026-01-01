DAX 24.679 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1682 -0,3%Öl 60,92 +0,2%Gold 4.418 +2,0%
HUGO BOSS Aktie

Marktkap. 2,51 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
UBS AG

HUGO BOSS Neutral

12:16 Uhr
HUGO BOSS Neutral
HUGO BOSS AG
HUGO BOSS AG
35,52 EUR -0,74 EUR -2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 37,00 auf 35,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

