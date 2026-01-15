DAX 25.014 -1,1%ESt50 5.944 -1,4%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.847 -1,0%Euro 1,1635 +0,4%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.668 +1,6%
Marktkap. 2,42 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
UBS AG

HUGO BOSS Neutral

14:36 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
34,38 EUR -0,58 EUR -1,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" belassen. Nur in Großbritannien und Frankreich befänden sich in größerem Umfang Produktionsstätten von Luxusgütern, die von den angedrohten Importzöllen der USA betroffen wären, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. LVMH, Burberry und Hermes dürften hinsichtlich ihrer Ergebnisse am stärksten unmittelbar betroffen sein. Jedenfalls dann, wenn sie nicht mit Preisen dagegen hielten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

