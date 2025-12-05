HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,44 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe bei den Zielen für das kommende Jahr einen Reset durchgezogen, schrieb Manjari Dhar im am Montag vorliegenden Kommentar. Der Fokus scheine nun auf profitablem Wachstum und der Generierung von Barmittel zu liegen./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 21:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
35,20 €
|Abst. Kursziel*:
13,64%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
35,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,08%
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|09:26
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
