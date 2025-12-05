DAX 24.026 +0,0%ESt50 5.714 -0,2%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,36 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,86 %Gold 4.209 +0,3%
HUGO BOSS Aktie

35,69 EUR +0,44 EUR +1,25 %
STU
Marktkap. 2,44 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe bei den Zielen für das kommende Jahr einen Reset durchgezogen, schrieb Manjari Dhar im am Montag vorliegenden Kommentar. Der Fokus scheine nun auf profitablem Wachstum und der Generierung von Barmittel zu liegen./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 21:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
35,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
35,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,08%
Analyst Name:
Manjari Dhar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

