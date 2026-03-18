ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

71,90 EUR -1,68 EUR -2,28 %
L&S
65,52 CHF -1,98 CHF -2,93 %
SWX
Marktkap. 135,23 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

08:01 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
ABB (Asea Brown Boveri)
71,90 EUR -1,68 EUR -2,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 55 auf 62 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne erhöhte am Donnerstag ´die Schätzungen für den Hersteller von Industriegütern für 2025 bis 2027 um vier bis zehn Prozent. Das Schlussquartal sei von einer starken Dynamik im Segment Mobilität und Automation geprägt gewesen. Zuletzt seien zudem die Erwartungen an Investitionen in Datenzentren stark gestiegen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
62,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
67,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,15%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
65,52 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,37%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

08:01 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
30.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
30.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
30.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag in Rot
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 nachmittags im Minus
finanzen.net Börsianer in Zürich warten auf Impulse: SLI bewegt sich am Mittag seitwärts
finanzen.net Börse Zürich: SMI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 legt mittags zu
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start fester
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester
Financial Times Nvidia and ABB launch partnership for AI-enabled autonomous robots
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy ABB (ABBNY) Now
RTE.ie AAB buys Dublin's FM Accountants and Carlow's LSMQ
EQS Group Notice of ABB’s Annual General Meeting on March 19, 2026
EQS Group ABB publishes its Annual Reporting Suite 2025
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook ABB (ABBNY)
Zacks ABB (ABBNY) Is Up 0.60% in One Week: What You Should Know
