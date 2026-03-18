ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 55 auf 62 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne erhöhte am Donnerstag ´die Schätzungen für den Hersteller von Industriegütern für 2025 bis 2027 um vier bis zehn Prozent. Das Schlussquartal sei von einer starken Dynamik im Segment Mobilität und Automation geprägt gewesen. Zuletzt seien zudem die Erwartungen an Investitionen in Datenzentren stark gestiegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
62,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
67,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,15%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
65,52 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,37%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
