DAX 24.280 +0,0%ESt50 5.934 +0,1%MSCI World 4.600 -0,1%Top 10 Crypto 10,03 +2,6%Nas 24.260 -0,6%Bitcoin 66.720 +2,6%Euro 1,1737 +0,0%Öl 99,36 +0,3%Gold 4.755 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- Bitcoin, Rheinmetall, NEL, TUI. SAP, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie im Aufwind: KI-Allianz mit Moody’s erweitert - Analysten sehen massives Potenzial Microsoft-Aktie im Aufwind: KI-Allianz mit Moody’s erweitert - Analysten sehen massives Potenzial
Boeing-Aktie steigt: Konzern startet mit überraschend geringem Verlust ins Jahr Boeing-Aktie steigt: Konzern startet mit überraschend geringem Verlust ins Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
75,42 EUR +1,12 EUR +1,51 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 16,91 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Deutsche Bank AG

Beiersdorf Hold

12:41 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
75,42 EUR 1,12 EUR 1,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 105 auf 80 Euro gesenkt. Die Einstufung auf "Hold" wurde beibehalten. Der Konsumgüterkonzern befinde sich aktuell in einer schwierigen strategischen Lage und müsse sich mit zunehmendem Wettbewerb und jahrelangen Unterinvestitionen im Bereich Fusionen & Übernahmen auseinandersetzen, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere seien jedoch entscheidend für den langfristigen Erfolg in der Beauty-Branche. Zudem benötige Beiersdorf einen grundlegenden Kulturwandel./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,54 €		 Abst. Kursziel*:
5,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
75,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,07%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

12:41 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
08:16 Beiersdorf Neutral UBS AG
08:16 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:01 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Hold Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Hold
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX leichter
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX mit Gewinnen
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 82 Euro - 'Overweight'
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 241,993 shares; shares were purchased in the period from March 6, 2026 to ...
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 237,377 shares; shares were purchased on March 6, 2026
VentureBeat How to make your e-commerce product visible to AI agents? Use this new system trusted by L’Oréal, Unilever, Mars & Beiersdorf
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen