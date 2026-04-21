Beiersdorf Aktie
Marktkap. 16,91 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 105 auf 80 Euro gesenkt. Die Einstufung auf "Hold" wurde beibehalten. Der Konsumgüterkonzern befinde sich aktuell in einer schwierigen strategischen Lage und müsse sich mit zunehmendem Wettbewerb und jahrelangen Unterinvestitionen im Bereich Fusionen & Übernahmen auseinandersetzen, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere seien jedoch entscheidend für den langfristigen Erfolg in der Beauty-Branche. Zudem benötige Beiersdorf einen grundlegenden Kulturwandel./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,54 €
|Abst. Kursziel*:
5,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
75,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,07%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.