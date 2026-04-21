Deutsche Bank AG

Beiersdorf Hold

12:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 105 auf 80 Euro gesenkt. Die Einstufung auf "Hold" wurde beibehalten. Der Konsumgüterkonzern befinde sich aktuell in einer schwierigen strategischen Lage und müsse sich mit zunehmendem Wettbewerb und jahrelangen Unterinvestitionen im Bereich Fusionen & Übernahmen auseinandersetzen, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere seien jedoch entscheidend für den langfristigen Erfolg in der Beauty-Branche. Zudem benötige Beiersdorf einen grundlegenden Kulturwandel./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf