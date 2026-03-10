Beiersdorf Aktie

75,40 EUR -2,00 EUR -2,58 %
STU
Marktkap. 17,16 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

11:56 Uhr
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf AG
75,40 EUR -2,00 EUR -2,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal sei enttäuschend gewesen, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als die Erwartungshaltung bereits niedrig gewesen sei. Dabei sei vor allem die Marke Nivea für die Schwäche verantwortlich gewesen./rob/mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
75,58 €		 Abst. Kursziel*:
25,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
75,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,99%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

11:56 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11:56 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
11:01 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
10:36 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Beiersdorf-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet Beiersdorf-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
finanzen.net Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Beiersdorf-Aktie dennoch unter Druck: Jahresziele bleiben trotz schwächerem ersten Quartal bestehen
dpa-afx ROUNDUP: Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz - Aktie gibt deutlich nach
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Zahlen von Beiersdorf vergraulen Anleger
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Hold für Beiersdorf-Aktie
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. verleiht Beiersdorf-Aktie Neutral in jüngster Analyse
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel 70 Euro
finanzen.net Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Beiersdorf-Aktie mit Underperform
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 241,993 shares; shares were purchased in the period from March 6, 2026 to ...
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 237,377 shares; shares were purchased on March 6, 2026
VentureBeat How to make your e-commerce product visible to AI agents? Use this new system trusted by L’Oréal, Unilever, Mars & Beiersdorf
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
