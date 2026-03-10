NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal sei enttäuschend gewesen, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als die Erwartungshaltung bereits niedrig gewesen sei. Dabei sei vor allem die Marke Nivea für die Schwäche verantwortlich gewesen./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
75,58 €
|Abst. Kursziel*:
25,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
75,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,99%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
