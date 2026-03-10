Barclays Capital

Beiersdorf Overweight

16:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Nach wie vor bestünden zahlreiche Risiken für den Konsumgüterkonzern, und die Jahresziele erschienen weiterhin ambitioniert, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch gebe es Anzeichen dafür, dass die Neuausrichtung der Marke Nivea langsam an Fahrt gewinne./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG