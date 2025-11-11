Broadcom Aktie
Marktkap. 1,96 Bio. EURKGV 77,57 Div. Rendite 0,64%
WKN A2JG9Z
ISIN US11135F1012
Symbol AVGO
Broadcom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Broadcom von 525 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Stacy Rasgon attestierte dem Chipkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides Quartal, aber einen gemischten Ausblick,. Für 2027 sei die KI-bezogene Prognose nämlich nur bestätigt worden. Nach ihrer Rally könnten die Aktien vorerst eine Pause einlegen, aber 2027 werde die Geschichte wieder interessant./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 03:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 03:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Broadcom Outperform
|Unternehmen:
Broadcom
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 550,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 406,10
|Abst. Kursziel*:
35,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 410,99
|Abst. Kursziel aktuell:
33,82%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 513,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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