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Symbol AKZOF

Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Hold

14:46 Uhr
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsenserwartung erfüllt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Quartal des Lackeherstellers liege über den Erwartungen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,24 €		 Abst. Kursziel*:
4,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
56,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,65%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

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14:36 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:31 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
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