GEA Aktie
Marktkap. 9,65 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Anlagenbauers für das zweite Quartal seien positiv ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben worden sei die operative Entwicklung von einer starken Auftragsdynamik, einem unerwartet deutlichen organischen Umsatzwachstum, guten Ergebniskennziffern und einer gestärkten Zuversicht für das zweite Halbjahr./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Buy
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,85 €
|Abst. Kursziel*:
12,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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