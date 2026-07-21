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Symbol GEAGF

Deutsche Bank AG

GEA Buy

12:16 Uhr
GEA Buy
Aktie in diesem Artikel
GEA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Anlagenbauers für das zweite Quartal seien positiv ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben worden sei die operative Entwicklung von einer starken Auftragsdynamik, einem unerwartet deutlichen organischen Umsatzwachstum, guten Ergebniskennziffern und einer gestärkten Zuversicht für das zweite Halbjahr./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,85 €		 Abst. Kursziel*:
12,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

12:16 GEA Buy Deutsche Bank AG
11:56 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 GEA Halten DZ BANK
22.07.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
22.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: GEA Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Dr. Nadine Sterley, buy
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Alexander Kocherscheidt, buy
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, buy
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Peter Lauwers, buy
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